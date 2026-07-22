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22 июля, 08:36

Происшествия

10 человек пострадали при атаке на складской комплекс в Краснодаре

Фото: МАХ/"Оперативный штаб - Краснодарский край"

10 человек пострадали при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем канале в MAX.

Из них 3 находятся в тяжелом состоянии, 1 – в состоянии средней тяжести, отметил губернатор. Их доставили в медучреждения города. Остальным 6 помощь оказали амбулаторно. Вместе с тем на складе продолжается устранение последствий атаки и тушение пожара.

Кроме того, по словам Кондратьева, обломки БПЛА в Армавире попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб его сотрудник. Глава региона выразил соболезнования его близким.

"Также в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в 2 многоквартирных дома. В станице Динской – в 2 частных дома. Пострадавших там нет", – добавил он.

Губернатор поручил главам муниципалитетов оказать необходимую помощь пострадавшим. В настоящее время на местах работают оперативные и специальные службы.

В Невинномысске, в свою очередь, в зоне возгорания на логистическом комплексе введен режим ЧС локального уровня, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия", – пояснил он в MAX.

На месте случившегося продолжается борьба с огнем, там начинает работу пожарный вертолет МЧС России. Также Владимиров отметил, что один из пострадавших, ранее обратившихся за медицинской помощью, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Об обстреле складских комплексов в Краснодаре и Невинномысске стало известно в ночь на 22 июля. На объектах в результате атак произошло возгорание.

В Невинномысске в результате атаки пострадали 5 человек. Помощь им была оказана на месте.

Основательница Wildberries Татьяна Ким спустя время сообщила, что профильные службы уже начали работу по устранению последствий. Позднее было объявлено, что работа подвергшихся ударам логистических центров приостановлена.

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