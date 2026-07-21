ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут быть военным преступлением

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Удары украинских военных по складским комплексам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут квалифицироваться как военное преступление. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.

Он напомнил, что все преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру подпадают под определение "военное преступление" в соответствии с нормами международного гуманитарного права. При этом Аль-Хитан подчеркнул, что для окончательных выводов необходимо провести расследование.

Логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области подверглись атаке в ночь на 18 июля. В результате в Котовске погибли 7 человек, а 25 получили ранения. В Электростали количество погибших составило 1, а раненых – 57.

По факту нападений Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о террористическом акте. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН Ванессе Фрезье. В своем обращении она призвала международное сообщество обратить внимание на действия украинского правительства.