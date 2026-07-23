Американский стартап Augmental выпустил компьютерную мышь для рта

Фото: augmental.tech

Американский стартап Augmental объявил о старте продаж MouthPad – сенсорной панели, которая крепится на небе и позволяет управлять цифровыми устройствами движениями языка. Об этом сообщается на сайте производителя.

Устройство позиционируется как альтернатива традиционной компьютерной мыши. С его помощью можно управлять курсором, выполнять клики и взаимодействовать с интерфейсом смартфонов, планшетов и компьютеров без помощи рук – за счет движений языка и головы.

Каждый экземпляр MouthPad изготавливается индивидуально по слепку челюсти пользователя. Разработка ориентирована в первую очередь на людей с ограниченной подвижностью.

Как отмечают в Augmental, при создании устройства компания сотрудничала с сотнями пользователей с разными физическими особенностями, чтобы адаптировать продукт к повседневным сценариям. По словам разработчиков, гаджет помогает работать, общаться, играть и самостоятельно взаимодействовать с техникой.

MouthPad совместим с компьютерами под управлением macOS, Windows и Linux, а также с мобильными устройствами на iOS и Android. Ее вес – около 10 граммов. Встроенный аккумулятор обеспечивает до семи часов автономной работы, полная зарядка занимает примерно полтора часа.

Базовая версия MouthPad стоит 1 400 долларов (около 109 тысяч рублей). Также доступен комплект из двух устройств за 1 900 долларов (около 149 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что Apple представит iPhone 18 Pro и другие смартфоны в начале сентября, предположительно, 8 или 9-го числа. Вторая дата является более вероятной, поскольку 7 сентября в США отмечают День труда.

По предварительным данным, компания представит флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также складной iPhone Ultra. При этом базовый iPhone 18 выпустят в начале 2027 года.