Прощание с ведущим "Спаса" и кулинаром Сырниковым состоится в Петербурге

Фото: vk.ru/maximsyrnikov

Прощание с кулинаром, историком кухни и ведущим программы "Монастырская кухня" Максимом Сырниковым, по предварительной информации, пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировала пресс-служба телеканала "Спас".

"Предварительно местом погребения выбрано Северное кладбище", – уточнили представители канала.

Ведущий скончался 22 июля, ему было 60 лет. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

Сырников родился 28 июля 1965 года в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.

Ведущий был популяризатором русской кухни. Кулинар написал такие книги, как "Настоящая русская еда", "Настоящие русские праздники", "Готовим по-русски каждый день", "Выпечка по-русски", "Заготовки по-русски".

На протяжении нескольких лет он вел на "Спасе" программу "Монастырская кухня". Она стала одним из наиболее успешных проектов телеканала. Также эксперт появлялся в качестве приглашенного гостя в других передачах и вел свой блог.