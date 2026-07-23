Умерла чемпионка мира по спортивной гимнастике Тамара Жалеева

Фото: sportgymrus.ru

Победитель чемпионата мира 1954 года по спортивной гимнастике в командном турнире Тамара Жалеева скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Гражданская панихида пройдет 24 июля в 12:00 в Боткинской больнице, а похороны состоятся в 14:00 на Даниловском кладбище Москвы.

В пресс-службе принесли свои соболезнования родным, коллегам и воспитанникам Жалеевой. Там добавили, что главное ее наследие – много поколений талантливых спортсменов, включая чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр.

Жалеева родилась в 1931 году. В 1954-м она завоевала золото мирового первенства в составе сборной СССР по спортивной гимнастике. Спортсменка многократно становилась чемпионкой Советского Союза и носила звание почетного мастера спорта СССР.

После завершения карьеры она перешла на тренерскую работу, занимала пост старшего тренера сборной Москвы, а позже возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России.