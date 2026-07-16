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16 июля, 11:15

Спорт

Скончался экс-футболист "Спартака" Владислав Дуюн

Фото: pressball.by

Экс-футболист московского "Спартака" Владислав Дуюн умер после продолжительной болезни. О смерти 49-летнего спортсмена сообщил его старший брат Владимир в разговоре с "Матч ТВ".

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Дуюн боролся с заболеванием около 1,5 года.

У футболиста осталось трое детей. Прощание со спортсменом состоится 18 июля в Подмосковье.

Дуюн родился 9 мая 1977 года в Измаиле. В 1996–1997 годах он выступал за московский "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в 1996 году. После ухода из столичной команды футболист играл за нижегородский "Локомотив", "Ростсельмаш", "Балтику" и другие клубы.

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