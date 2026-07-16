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16 июля, 11:57

Технологии

VK продаст 100% магазина приложений RuStore гендиректору компании-разработчика

Фото: 123RF/stlegat

VK согласовал продажу 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании – разработчика платформы Дмитрию Панкрушеву. Об этом сообщает газета "Известия".

Команда RuStore продолжит развивать продукт и внедрять новые обновления. В пресс-службе добавили, что платформа стала единым центром доступа к приложениям и сервисам для пользователей Android в стране.

Ранее магазин приложений предоставил разработчикам возможность выбирать страны и регионы для публикации своих продуктов. Настроить нужную геолокацию можно в консоли в разделе "Страны и регионы". Теперь разработчики смогут как расширить доступ к приложению на несколько стран, так и сфокусироваться на наиболее перспективных рынках.

География охвата включает Россию, страны СНГ, а также регионы Африки, Азии, Европы, Южной и Северной Америки и Океании.

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