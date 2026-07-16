16 июля, 11:56Спорт
5 фигуристов из РФ получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев
Фото: 123RF.com/giorgiorossi73
Пять российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сказано на сайте организации.
Нейтральный статус предоставлен спортсменам, выступающим в одиночном катании: Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой и Григорию Федорову.
Ранее совет ISU разрешил атлетам из России и Белоруссии участвовать в нейтральном статусе в международных турнирах, которые будут проводиться в следующем сезоне. При этом спортсмены не смогут выступать под своими флагами, а также с гимном и в национальной форме. Они будут вынуждены соблюдать определенные условия.
Однако до этого организация вводила "защитные меры", в рамках которых ни атлеты, ни официальные лица из России и Белоруссии не допускались к международным турнирам, в том числе к чемпионатам, проводимым под эгидой ISU, и другим мероприятиям. В связи с этим также не проводились международные турниры на территории России и Белоруссии. Такие решения были приняты до дальнейшего уведомления.