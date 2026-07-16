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16 июля, 11:56

Спорт

5 фигуристов из РФ получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев

Фото: 123RF.com/giorgiorossi73

Пять российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сказано на сайте организации.

Нейтральный статус предоставлен спортсменам, выступающим в одиночном катании: Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой и Григорию Федорову.

Ранее совет ISU разрешил атлетам из России и Белоруссии участвовать в нейтральном статусе в международных турнирах, которые будут проводиться в следующем сезоне. При этом спортсмены не смогут выступать под своими флагами, а также с гимном и в национальной форме. Они будут вынуждены соблюдать определенные условия.

Однако до этого организация вводила "защитные меры", в рамках которых ни атлеты, ни официальные лица из России и Белоруссии не допускались к международным турнирам, в том числе к чемпионатам, проводимым под эгидой ISU, и другим мероприятиям. В связи с этим также не проводились международные турниры на территории России и Белоруссии. Такие решения были приняты до дальнейшего уведомления.

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