19 мая, 17:46

Дегтярев назвал поломанным мировой спорт без России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал мировой спорт поломанным без российских и белорусских атлетов. Таким мнением он поделился на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту.

По словам Дегтярева, власти по поручению Владимира Путина ведут работу по восстановлению целостности мирового спорта.

Например, Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) предоставила спортсменам из России возможность выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Таким образом, российская сборная сможет выступить на чемпионате и первенстве мира в Малайзии в июне 2026 года.

"Поздравляем весь гимнастический мир, весь борцовский мир, а сегодня еще одна новость – тайский бокс тоже полностью допущен с флагом и гимном", – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) также вернул российским атлетам право выступать на турнирах с флагом и гимном. Данное решение затронуло спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

