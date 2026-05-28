28 мая, 16:12

Lsm: Латвия начала установку "зубов дракона" на границе с Россией

"Зубы дракона" появятся на границе Латвии и России

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Латвия устанавливает противомобильные заграждения, называемые "зубами дракона", на границе с Россией. Об этом пишет портал Lsm.

По данным издания, латвийские национальные вооруженные силы размещают первые конструкции на отчужденных участках вдоль границы. В частности, это происходит на бывших частных землях, которые забрали для военных целей. Владельцам этих территорий власти должны заплатить компенсацию.

"Зубы дракона" ставят в три ряда шириной около 10 метров. Вес каждого элемента – порядка 1,5 тысячи тонн. Такие заграждения нужны для остановки или замедления военной техники, их производство и поставки начались еще в 2024 году.

Работы ведутся в рамках Балтийской линии обороны. Латвия таким образом осуществляет закон о создании противомобильной инфраструктуры. Он предполагает соблюдение особого порядка укреплений восточной границы страны.

Закон распространяется на шесть приграничных районов общей площадью порядка двух тысяч гектаров. Документ дает право военным устанавливать заграждения, создавать склады инженерных материалов и строить противотанковые рвы.

В нескольких регионах Латвии 19 мая прозвучала воздушная тревога. Через несколько дней после этого, 23 мая, стало известно о падении БПЛА на юго-востоке страны. В результате случившегося никто не пострадал.

