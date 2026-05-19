19 мая, 15:22

В мире

В нескольких районах Латвии объявили воздушную тревогу

Воздушную угрозу объявили в Цесисском, Гулбенском и Смилтенском краях Латвии. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Помимо этого, режим тревоги ввели в Краславе, Прейли, Лудзе, Резекне и Мадоне. Из-за этого экзамен по латышскому языку был приостановлен в Краславском, Прейльском, Лудзенском, Мадонском и Резекненском краях, а также в городе Резекне.

Ранее неопознанный БПЛА залетел в воздушное пространство Латвии. Опасность с воздуха была объявлена Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском крае на востоке Латвии. Для патрулирования воздушного пространства были задействованы истребители миссии НАТО.

До этого премьер Латвии Эвика Силиня заявила об уходе в отставку. Вместе с ней аналогичное решение приняло все правительство страны, а также министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Это произошло из-за падения двух украинских дронов под городом Резекне.

Речь идет об инциденте, когда беспилотники разбились на территории нефтебазы. В результате были повреждены 4 резервуара. Тогда там не было нефтепродуктов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

