10 мая, 22:34

Новым главой Минобороны Латвии станет полковник Райвис Мелнис

Пост главы Минобороны Латвии после отставки Андриса Спрудса займет полковник Райвис Мелнис. Об этом сообщила премьер-министр прибалтийской республики Эвика Силиня.

"Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился", – написала Силиня на своей странице в соцсети X.

Спрудс объявил о своем уходе 10 мая в связи с падением двух украинских беспилотников под городом Резекне в восточной Латвии. Политик признал ответственность за собой и за военным командованием, выразив уважение к мнению оппозиции по его отставке.

Речь идет об инциденте, когда дроны разбились на территории нефтебазы. В результате были повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. По факту ЧП латвийская полиция возбудила уголовное дело.

Позже министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина. Дипломату была вручена нота протеста. При этом доказательств того, что дрон залетел на территорию Латвии со стороны России, приведено не было.

