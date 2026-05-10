10 мая, 22:51

Более 3,5 млн поездок совершили пассажиры на судах регулярных речных маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента начала работы регулярного речного электротранспорта количество поездок на электросудах превысило 3,5 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, после открытия регулярных речных маршрутов возможность пользоваться инновационным видом транспорта получили жители 22 районов мегаполиса.

"Москвичи и гости столицы совершили на электросудах уже более 3,5 миллиона поездок. Продолжим активно развивать речное движение, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил вице-мэр.

Вместе с тем, продолжили в пресс-службе департамента, за последний год в столице был запущен третий регулярный речной маршрут "Новоспасский – ЗИЛ". В ближайшее время его продлят на 1,5 километра до причала "Красные холмы" на Космодамианской набережной. Параллельно с этим специалисты подготовили причал "Лужники" к запуску четвертого маршрута.

Всего же за вышеуказанный период на борту электросудов было проведено 155 культурных и образовательных мероприятий, которые посетили более 3,5 тысяч пассажиров. Кроме того, все причалы и электросуда были подготовлены к работе в летний период.

Летняя речная навигация в Москве начала работать 24 апреля. Городские службы очистили парапеты, обновили гранитные основания, заменили изношенные резиновые отбойники, а также выполнили другие работы.

При этом прошедший 2025 год стал рекордным: общее число поездок – круизных, прогулочных, на регулярном электротранспорте – достигло 3,8 миллиона. С Северного и Южного речных вокзалов отправились свыше 360 тысяч пассажиров. Это стало рекордом за последние более чем 30 лет.

транспорт

