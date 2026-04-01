Сборка еще двух электросудов проекта "Москва 1.0" началась на Московской верфи

Сборка пятого и шестого электросудов проекта "Москва 1.0" стартовала на Московской верфи, передает пресс-служба Дептранса.

Данное высокотехнологичное предприятие, предназначенное для строительства и обслуживания электросудов, было открыто в Нагатинском Затоне, напомнили в ведомстве. Верфь начала работу в рамках реализации плана по развитию речного транспорта в мегаполисе.

Согласно этой стратегии, в 2026 году там планируется начать строительство седьмого и восьмого электросудов того же проекта, подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Производственные мощности верфи позволяют не только возводить новые суда, но и оперативно обслуживать уже существующий флот. Благодаря этому в будущем там будут выпускать электрические суда для прогулочных маршрутов, безэкипажные катера для безопасности и экомониторинга на Москве-реке, а также гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо", которое будет курсировать по одноименному маршруту, соединяющему исторические города России. Строительство намечено на 2027 год.

Уточняется, что Московская верфь способна выпускать до 40 судов ежегодно и обслуживать более 100 судов в год. К настоящему моменту там было создано свыше 500 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

В перспективе Москва запланировала приобрести еще около 40 современных электросудов, которые будут ходить по регулярным речным маршрутам, предлагая жителям и гостям столицы альтернативный вид транспорта.

В этом году на воду будут спущены 8 электросудов проекта "Москва 1.0". Все будущие суда собираются с батареями повышенной емкости и энергосберегающими двигателями, что сделает их экологичными и увеличит продолжительность хода без подзарядки.

Кроме того, в 2026-м в столице также запустят четвертый регулярный маршрут речного электротранспорта "Лужники" – "Киевский". Ожидается и продление третьего маршрута "Новоспасский" – "ЗИЛ" до причала "Красные холмы".