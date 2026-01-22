Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 января, 09:31

Транспорт

Причал "Лужники" установили для четвертого маршрута электросудов в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый плавучий причал "Лужники" установили в Москве. Он предназначается для будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в настоящее время на нем ведутся подготовительные работы, после чего начнется тестирование.

Диаметр причала составляет 16 метров. Он вмещает до 80 пассажиров. Ожидается, что электросуда будут заряжаться от причала во время стоянки, поскольку он работает от электричества. Для комфорта пассажиров на причале установлены вендинговые аппараты и медиаэкраны с расписанием, а также диваны и санузел.

"Всего на маршруте будет четыре плавучих причала. Это современные просторные остановки, где можно провести время в ожидании электросудна", – сказал Ликсутов.

Ранее в Москве начало работу первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". Оно перевозит пассажиров по маршруту Киевский – Китай-город.

В отличие от дизельных аналогов, гибридное судно при движении почти не создает шума и вибраций. Оно курсирует каждый день в любое время года, а также может вместить до 130 пассажиров.

Регулярные речные маршруты свяжут все районы вдоль Москвы-реки

