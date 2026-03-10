Товарооборот России и Китая увеличился на 12% с начала года

Фото: depositphotos/denisismagilov

Товарооборот РФ и КНР в январе – феврале этого года вырос на 12% в годовом исчислении – до 39,04 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Экспорт из Китая в Россию за два месяца увеличился на 22,7%, достигнув 18,29 миллиарда долларов. В свою очередь, импорт из РФ в Китай вырос на 4,1% – до 20,75 миллиарда.

Между тем товарооборот КНР и США в указанный срок снизился на 15,1%, составив 86,643 миллиарда долларов.

В начале февраля Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества России и Китая, а также их взаимодействие на международной арене.

Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения прочно развиваются, а партнерство между Москвой и Пекином носит образцовый характер. Лидеры согласились, что сотрудничество будет продолжаться независимо от международной обстановки, включая координацию по глобальным и региональным вопросам на двустороннем уровне, а также в ООН, БРИКС и ШОС.