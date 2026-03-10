До 7 градусов тепла ожидается в Москве 10 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Москве во вторник, 10 марта, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 5 до 7 градусов тепла, по области – от 3 до 8 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до нуля градусов, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

Метеорологическая весна начинается в Москве 10 марта. В этот день произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений.

Несмотря на календарную весну, снегопады могут возвращаться в столицу до апреля. Синоптики напомнили, что в России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает и весной.