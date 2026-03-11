Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 03:42

Политика
Главная / Новости /

El Mundo: Испания и Венгрия стали основными проблемами фон дер Ляйен в ЕС

Испания и Венгрия стали основными проблемами фон дер Ляйен в ЕС

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Власти Венгрии и Испании являются главными проблемами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на заседаниях Евросоюза. Об этом сообщило издание El Mundo со ссылкой на источники.

По информации журналистов, фон дер Ляйен в частных беседах жалуется, что ей приходится сталкиваться с венгерским и испанским премьер-министрами Виктором Орбаном и Педро Санчесом. Оба лидера зачастую отвергают инициативы главы ЕК.

Отмечается, что Орбан и Санчес могут выступать против инициатив Еврокомиссии для получения "внутриполитических дивидендов и электоральной выгоды".

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным СМИ, данное решение венгерского правительства привело к серьезному внутриполитическому расколу в Евросоюзе. Журналисты назвали ситуацию одним из самых глубоких кризисов в ЕС за последние годы.

Венгрия отказалась сотрудничать с ЕС по вопросу российских активов

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика