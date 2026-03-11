El Mundo: Испания и Венгрия стали основными проблемами фон дер Ляйен в ЕС

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Власти Венгрии и Испании являются главными проблемами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на заседаниях Евросоюза. Об этом сообщило издание El Mundo со ссылкой на источники.

По информации журналистов, фон дер Ляйен в частных беседах жалуется, что ей приходится сталкиваться с венгерским и испанским премьер-министрами Виктором Орбаном и Педро Санчесом. Оба лидера зачастую отвергают инициативы главы ЕК.

Отмечается, что Орбан и Санчес могут выступать против инициатив Еврокомиссии для получения "внутриполитических дивидендов и электоральной выгоды".

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным СМИ, данное решение венгерского правительства привело к серьезному внутриполитическому расколу в Евросоюзе. Журналисты назвали ситуацию одним из самых глубоких кризисов в ЕС за последние годы.