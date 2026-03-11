Telegraph: страны Африки планируют подать иск против европейских государств за рабство

Фото: AP Photo/Amanuel Sileshi

Страны Африканского союза готовят иск в Международный суд ООН с требованием репараций от европейских государств за эпоху работорговли, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, африканские государства намерены привлечь к ответственности бывшие колониальные державы, утверждая, что трансатлантическая работорговля была преступлением против человечности.

Уточняется, что вдохновением для них послужила успешная юридическая кампания Маврикия, которая заставила Великобританию вернуть острова Чагос.

Иск будет направлен против Франции, Испании, Португалии и Великобритании. Африканские страны рассчитывают на репарации, которые помогут сократить экономическое неравенство между континентом и государствами Глобального Севера.

Ранее сообщалось, что Польша готовит иск против России о возмещении ущерба за последствия "советского господства" в стране. Отмечалось, что новое расследование против РФ будет более масштабным, чем изучение потерь от нацистов, так как "советское господство" длилось свыше 40 лет.