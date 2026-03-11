Форма поиска по сайту

11 марта, 16:27

Город

Жилье и общественно-деловой центр построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилье и общественно-деловой центр появятся в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы. Для этого планируется реорганизовать два участка общей площадью 8,28 гектара, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Всего там построят порядка 170 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 150 тысяч будут отведены для реализации программы реновации, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Еще более 19 тысяч "квадратов" придется на общественно-деловой центр и объекты востребованной инфраструктуры. После реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) будет создано около 600 рабочих мест, добавил вице-мэр.

Участки для реорганизации расположены по адресу улица Енисейская, владения 34–36. Рядом расположены школы и детские сады, колледж, медучреждения, магазины и кафе. Для прогулок доступна зеленая зона вдоль реки Яузы. В шаговой доступности находится станция метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии.

Дома по реновации построят по обе стороны улицы Енисейской. Общая площадь квартир в них составит около 90 тысяч "квадратов", заселиться в них смогут почти 2,8 тысячи человек, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Более того, около ЖК построят новую коммунальную базу для ГБУ "Жилищник Бабушкинского района".

В общественно-деловом центре, который возведут в рамках проекта, выделят пять помещений для судебных участков мировых судей. Помимо этого, там сделают многоуровневую парковку на 220 машино-мест.

Проект КРТ также реализуют в Басманном районе Москвы. Там намерены реорганизовать два участка на Верхней Сыромятнической улице. На одном из них проведут благоустройство, а на втором построят общественно-деловой комплекс площадью более 90 тысяч "квадратов".

На месте промзоны Огородный Проезд реорганизуют территорию свыше 330 гектаров

