11 марта, 16:27Город
Жилье и общественно-деловой центр построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жилье и общественно-деловой центр появятся в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы. Для этого планируется реорганизовать два участка общей площадью 8,28 гектара, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Всего там построят порядка 170 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 150 тысяч будут отведены для реализации программы реновации, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Еще более 19 тысяч "квадратов" придется на общественно-деловой центр и объекты востребованной инфраструктуры. После реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) будет создано около 600 рабочих мест, добавил вице-мэр.
Участки для реорганизации расположены по адресу улица Енисейская, владения 34–36. Рядом расположены школы и детские сады, колледж, медучреждения, магазины и кафе. Для прогулок доступна зеленая зона вдоль реки Яузы. В шаговой доступности находится станция метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии.
Дома по реновации построят по обе стороны улицы Енисейской. Общая площадь квартир в них составит около 90 тысяч "квадратов", заселиться в них смогут почти 2,8 тысячи человек, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Более того, около ЖК построят новую коммунальную базу для ГБУ "Жилищник Бабушкинского района".
В общественно-деловом центре, который возведут в рамках проекта, выделят пять помещений для судебных участков мировых судей. Помимо этого, там сделают многоуровневую парковку на 220 машино-мест.
Проект КРТ также реализуют в Басманном районе Москвы. Там намерены реорганизовать два участка на Верхней Сыромятнической улице. На одном из них проведут благоустройство, а на втором построят общественно-деловой комплекс площадью более 90 тысяч "квадратов".
