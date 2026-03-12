Форма поиска по сайту

Песков назвал условия для Telegram, чтобы избежать блокировки

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Мессенджер Telegram должен выполнить положения российского законодательства, а также быть на гибком контакте с властями РФ, чтобы избежать блокировки на территории страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Выполнить положения законодательства РФ, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят", – перечислил Песков условия для избежания блокировки.

С 10 февраля в России начали вводиться ограничения в работе Telegram из-за несоблюдения мессенджером законодательства. По информации СМИ, его могут полностью заблокировать с 1 апреля.

Песков призвал меньше думать о Telegram и больше интересоваться российским мессенджером MAX. По его словам, отечественная платформа должна стать привлекательнее для пользователей в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

В Кремле объяснили ограничение связи в Москве обеспечением безопасности

