Песков заявил, что мессенджер MAX должен обогнать конкурентов в СНГ
Российский мессенджер MAX должен стать привлекательнее для пользователей в Содружестве Независимых Государств (СНГ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры" в Высшей школе экономики.
По словам представителя Кремля, успешное развитие платформы позволит России в условиях враждебного информационного фона доносить свою позицию до жителей ближнего зарубежья, где, по его мнению, РФ стало труднее вести пропаганду. Телевидение, как отметил Песков, больше не является надежным инструментом – его легко отключить.
При этом доминирующее положение в информационном пространстве СНГ и мира занимают "вражеские" соцсети, с которыми Россия не работает. В частности, он упомянул Telegram, задавшись вопросом, где теперь доносить смыслы, и призвал искать новые решения.
"Хватит думать о Telegram, думайте о MAX!" – заявил Песков.
Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX зарегистрировались 100 миллионов человек. Ежедневно платформой пользуются 70 миллионов человек. Они отправляют более 1 миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.