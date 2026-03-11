Песков заявил, что мессенджер MAX должен обогнать конкурентов в СНГ

Фото: kremlin.ru

Российский мессенджер MAX должен стать привлекательнее для пользователей в Содружестве Независимых Государств (СНГ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры" в Высшей школе экономики.

По словам представителя Кремля, успешное развитие платформы позволит России в условиях враждебного информационного фона доносить свою позицию до жителей ближнего зарубежья, где, по его мнению, РФ стало труднее вести пропаганду. Телевидение, как отметил Песков, больше не является надежным инструментом – его легко отключить.

При этом доминирующее положение в информационном пространстве СНГ и мира занимают "вражеские" соцсети, с которыми Россия не работает. В частности, он упомянул Telegram, задавшись вопросом, где теперь доносить смыслы, и призвал искать новые решения.

"Хватит думать о Telegram, думайте о MAX!" – заявил Песков.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX зарегистрировались 100 миллионов человек. Ежедневно платформой пользуются 70 миллионов человек. Они отправляют более 1 миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.