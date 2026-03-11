Собянин утвердил единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы предоставят материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) в честь Дня Победы. О новых льготах рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Размер выплаты составит от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателя. Всего же помощь коснется около 23 тысяч москвичей, среди которых:



инвалиды и участники ВОВ;

военнослужащие, служившие в частях, не входивших в действующую армию;

военные, награжденные орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

обладатели медали "За оборону Ленинграда";

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в военное время;

участники обороны Москвы;

жители блокадного Ленинграда, а также осажденных Севастополя и Сталинграда;

вдовы солдат, погибших в годы войны;

награжденные знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в военные годы;

бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

труженики тыла;

граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Еще свыше тысячи ветеранов, имеющих знак "Житель блокадного Ленинграда", смогут рассчитывать на дополнительную пенсию согласно новому распоряжению Соцфонда России.

Граждане, пережившие блокаду, также имеют право на ежемесячную денежную выплату по федеральному закону о ветеранах и на дополнительное материальное обеспечение благодаря указу президента.