Соцфонд назначил вторую пенсию более 1 тыс ветеранов блокадного Ленинграда

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Соцфонд России назначил дополнительную пенсию более тысячи ветеранам, имеющим знак "Житель блокадного Ленинграда". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С октября 2025 года данный статус присваивается в упрощенном порядке, независимо от продолжительности пребывания в условиях осады. Нововведение позволило еще большему числу граждан получить различные льготы.

"В том числе более тысячи ветеранов, которым Социальный фонд назначил дополнительную пенсию", – рассказали в фонде.

Дополнительная пенсия по инвалидности, помимо страховой по старости, была назначена ветеранам-блокадникам индивидуально в отделениях Соцфонда, обратили внимание в ведомстве. Причем гражданам не потребовалось никуда обращаться.

В пресс-службе также напомнили, что, кроме второй пенсии, ветераны, пережившие блокаду, имеют право на ежемесячную денежную выплату согласно федеральному закону о ветеранах и на дополнительное материальное обеспечение по указу президента.

Таким образом, с учетом всех выплат средний доход ветеранов-блокадников в октябре прошлого года превысил 59 тысяч рублей в месяц. Более того, в результате проведенных индексаций выплаты ветеранам в 2025-м выросли почти на 7 тысяч.

Вместе с тем в январе 2026 года прошла еще одна индексация страховых пенсий ветеранов-блокадников, а в феврале ожидается повышение размера социальной ежемесячной выплаты, добавили в Соцфонде.

Ранее финансист рассказал, что россияне могут увеличить выплаты в 2,32 раза, отложив выход на пенсию на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.

В Госдуму тем временем внесли законопроект, направленный на увеличение надбавки к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).