Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 09:06

Общество

Соцфонд назначил вторую пенсию более 1 тыс ветеранов блокадного Ленинграда

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Соцфонд России назначил дополнительную пенсию более тысячи ветеранам, имеющим знак "Житель блокадного Ленинграда". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С октября 2025 года данный статус присваивается в упрощенном порядке, независимо от продолжительности пребывания в условиях осады. Нововведение позволило еще большему числу граждан получить различные льготы.

"В том числе более тысячи ветеранов, которым Социальный фонд назначил дополнительную пенсию", – рассказали в фонде.

Дополнительная пенсия по инвалидности, помимо страховой по старости, была назначена ветеранам-блокадникам индивидуально в отделениях Соцфонда, обратили внимание в ведомстве. Причем гражданам не потребовалось никуда обращаться.

В пресс-службе также напомнили, что, кроме второй пенсии, ветераны, пережившие блокаду, имеют право на ежемесячную денежную выплату согласно федеральному закону о ветеранах и на дополнительное материальное обеспечение по указу президента.

Таким образом, с учетом всех выплат средний доход ветеранов-блокадников в октябре прошлого года превысил 59 тысяч рублей в месяц. Более того, в результате проведенных индексаций выплаты ветеранам в 2025-м выросли почти на 7 тысяч.

Вместе с тем в январе 2026 года прошла еще одна индексация страховых пенсий ветеранов-блокадников, а в феврале ожидается повышение размера социальной ежемесячной выплаты, добавили в Соцфонде.

Ранее финансист рассказал, что россияне могут увеличить выплаты в 2,32 раза, отложив выход на пенсию на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.

В Госдуму тем временем внесли законопроект, направленный на увеличение надбавки к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Читайте также


общество

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика