СФ одобрил закон о выписывании только одного штрафа в сутки за езду без ОСАГО

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о выписывании только одного штрафа в сутки за управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Документ предусматривает однократное привлечение к административной ответственности в течение 24 часов с момента выявления нарушения независимо от способа его фиксации. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях 17 марта. Теперь, если автомобиль без полиса попадает в объективы камер несколько раз за день, штраф выпишут лишь за первое нарушение.

При этом в ГД обратили внимание, что дорожные камеры пока не могут зафиксировать отсутствие у водителя полиса ОСАГО. Как пояснил депутат Ярослав Нилов, факт отсутствия документов могут выявить только сотрудники дорожной полиции.

В настоящее время, указал он, "миллионы автомобилистов" в РФ управляют машинами без ОСАГО, из-за чего добросовестные водители в случае аварии не могут получить компенсации. Эту проблему могла бы решить работа системы фото- и видеофискации. Когда она заработает – покажет "только время", уточнил парламентарий.

