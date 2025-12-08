Форма поиска по сайту

08 декабря, 20:24

Транспорт

В России предложили рассылать уведомления об отсутствии ОСАГО через "Госуслуги"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Нужно использовать потенциал портала "Госуслуги" для рассылки уведомлений об отсутствии у автомобилистов полиса ОСАГО. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в ходе заседания круглого стола в Общественной палате.

Он пояснил, что такое уведомление надо рассылать до штрафа. В нем должно быть предупреждение о том, что камера зафиксировала отсутствие у водителя полиса по информационной системе.

По мнению Уфимцева, такая мера может стимулировать россиян приобретать полисы ОСАГО, которые они не приобрели ранее по каким-либо причинам.

Также перед введением камер, фиксирующих автовладельцев без полиса, он отметил некоторые предложения. Глава РСА заявил, что необходимо скорее реализовать поправки по штрафу раз в сутки, которые были приняты Госдумой в первом чтении.

Кроме того, по его мнению, надо быстрее проводить сертификацию и внедрение информационной системы, которая позволит начать оформлять штрафы.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России стоимость ОСАГО вырастет в два раза. Коридор тарифов по обязательному автострахованию расширится на 15% в обе стороны для легковых автомобилей и на 40% – для мотоциклистов.

Система фото- и видеофиксации Москвы готова к запуску проверки полисов ОСАГО

