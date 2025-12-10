Новый жилой комплекс с амфитеатром появится в районе Аэропорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой комплекс на 255 квартир с амфитеатром во внутреннем дворе построят в районе Аэропорт. Разрешение оформил Мосгосстройнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства Агентству "Москва".

Комплекс возведут по адресу улица Часовая, участок 6/3. Его общая площадь достигнет почти 29,9 тысячи квадратных метров.

Проект включает 9 секций: 7 домов высотой 5 этажей и еще 2 на 13 и 22 этажа. Общая площадь квартир составит около 14,9 тысячи квадратных метров.

Фасады выполнят из стеклофибробетона и стемалита. Также предусмотрен одноуровневый подземный паркинг на 149 мест и небольшая наземная стоянка на 4 автомобиля.

В центральном лобби создадут круглосуточную зону администрации с консьержем, пространства для встреч и работы, места для хранения посылок, а также библиотеку и детскую комнату.

В каждой секции организуют отдельные входные группы, оборудованные колясочными, лапомойками и лифтовыми холлами.

На первом этаже разместят коммерческие помещения площадью 375,5 квадратного метра. Здания расположат таким образом, чтобы образовать закрытый внутренний двор площадью около 7 тысяч квадратных метров.

Для жителей создадут зоны отдыха и работы, а также детские и спортивные площадки. Территорию комплексно озеленят на площади примерно 2,3 тысячи квадратных метров. Акцентным элементом станут раскидистые ивы.

Вместе с тем на севере Москвы создадут современное общественное пространство с читальней и спортивными площадками.

Проект станет частью строительства нового жилого комплекса на Ильменском проезде. Территория благоустройства составит почти 1 гектар, из которых около 880 квадратных метров отведут под зоны для занятий спортом.