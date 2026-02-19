В "Мосфото" показали, как в Москве идет уборка улиц после мощного снегопада

Фото: Мосфото

В городском фотобанке "Мосфото" показали, как в Москве идет уборка улиц после мощного снегопада. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Был опубликован фоторепортаж, посвященный ликвидации последствий мощного снегопада. Специалисты комплекса городского хозяйства работают по всему городу. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары и подходы к остановкам общественного транспорта, а также к станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожным станциям и платформам, к объектам социальной сферы.

Файлы доступны для бесплатного скачивания, они проверены и легальны. Фотографии можно размещать в месседжерах, социальных сетях и СМИ, а также использовать в презентациях. Однако необходимо указать источник – foto.mos.ru.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Прогнозировалось, что после 16:00–17:00 интенсивность осадков начнет снижаться, но полностью они прекратятся только к утру 20-го числа.

На фоне метелей, гололедицы и усиления ветра в столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности. Горожан также предупреждали о возможных задержках общественного транспорта. В частности, некоторые маршруты могут быть временно изменены.

