19 февраля, 09:56

Транспорт

Локальные задержки наземного транспорта возможны из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Из-за сильного снегопада на дорогах Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В департаменте подчеркнули, что некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.

На данный момент, по информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в связи с сильными снегопадами в городе наблюдается значительное затруднение дорожного движения.

Уровень загруженности дорог оценивается в 7 баллов, а средняя скорость транспортных средств составляет 23 километра в час.

Особо напряженная обстановка сложилась на участках МКАД в районе Волоколамского шоссе, внешней стороне Садового кольца у улицы Садовой-Спасской, а также на Ленинградском проспекте в направлении центра. Жителям и гостям столицы порекомендовали использовать метрополитен для передвижения.

19 февраля Москву накрыл мощный снежный циклон "Валли". Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, снегопад начался в южных районах Подмосковья вскоре после полуночи, затем распространился на ТиНАО.

Ожидается, что пик непогоды придется на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00, после чего интенсивность осадков снизится, но полностью снег прекратится лишь к утру 20 февраля.

В связи с сильным снегопадом, метелью, гололедицей и ветром, Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности для столичного региона, действующий до полуночи 20 февраля. В настоящее время коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.

