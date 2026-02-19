Новый способ зарядки электробусов начали тестировать в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Мосгортранс начал тестировать зарядные станции с пантографом инвертированного типа. Это оборудование планируется использовать для зарядки электробусов. Об этом сообщил столичный Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В прошлом году число поездок в сутки на электробусах превысило миллион. Для увеличения количества электротранспорта на линиях в столице устанавливают ультрабыстрые зарядные станции (УБЗС).

По словам вице-мэра, УБЗС с пантографом инвертированного типа будут испытывать в течение 3 месяцев. Это поможет подготовиться к использованию оборудования для восполнения заряда электробусов будущих поставок.

Для испытания на крыше электробуса поколения А5 обычное токозарядное устройство заменили на контактные рельсы, а на зарядной мачте вместо токопередающего устройства установили пантограф инвертированного типа.

Теперь для зарядки электротранспорту нужно подъехать к станции, после чего водитель подает необходимую команду. Пантограф опускается, подключаясь к токопринимающим рельсам, и аккумуляторные батареи машины начинают заряжаться.

Тем временем в столице продолжается тестирование 3 новых моделей автобусов отечественного производства: ЛиАЗ Citymax 12 – на маршруте № 1383, а также КамАЗ-4290 и ПАЗ Citymax 9 – на маршруте № 1594.

Как отметил Ликсутов, ежедневно на автобусах и электробусах совершается более 3 миллионов поездок. Для повышения качества обслуживания москвичей и туристов город своевременно закупает новую технику российских производителей.