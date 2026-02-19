Американский рэпер Lil Poppa скончался в возрасте 25 лет

Фото: Getty Images/WireImage/Prince Williams

Американский рэпер Lil Poppa (настоящее имя – Дженэриэс Микел Уилер. – Прим. ред.) ушел из жизни в возрасте 25 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Billboard.

О причинах смерти неизвестно. Исполнитель скончался через 5 дней после выпуска трека Out of Town Bae. В марте он планировал дать концерт в Новом Орлеане штата Луизиана.

Генеральный директор Great Day Records Кэролайн "Баролайн" Диас, с которым сотрудничал Lil Poppa, заявила, что она "убита горем". По ее словам, смерть исполнителя стала трагедией.

Рэпер обрел популярность в 2018 году. Тогда он выпустил трек Purple Hearts. Всего на счету музыканта свыше 10 альбомов.

