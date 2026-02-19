17 рейсов задержаны в аэропортах Московского региона из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более чем на 2 часа задержаны 17 рейсов в аэропортах Московского региона из-за снегопада. Еще 19 отменены и 7 ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила Росавиация.

Всего за первую половину суток 19 февраля аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 426 рейсов (225 – на вылет, 201 – на прилет). В настоящее время гавани продолжают принимать и отправлять самолеты.

По данным Росавиации, обстановка в терминалах спокойная, проблем с выдачей багажа нет. Контрольные чистки взлетно-посадочных полос проведены около 30 раз. Аэродромные службы усилены, обеспечены необходимыми средствами для снегоборьбы.

В службе подчеркнули, что из-за ветра с аномальным снегопадом специалисты продолжают вносить коррективы в работу авиатранспорта. Работа предприятий гражданской авиации в столичном регионе находится на контроле Минтранса России, Росавиации и Ространсдзора.

В свою очередь, пресс-служба аэропорта Домодедово заявила Агентству "Москва", что авиагавань может внести незначительные корректировки в расписание вылета рейсов.

"Мы принимаем и отправляем воздушные суда авиакомпаний-партнеров согласно расписанию. Незначительные корректировки времени вылета до 30 минут возможны в связи с временным закрытием взлeтно-посадочной полосы для очистки от снега", – указано в сообщении.

Уточняется, что утром 19 февраля полоса чистилась в 07:10 и 10:00. Аэропорт в качестве запасного аэродрома также принял 2 рейса из других воздушных гаваней. В то же время вылет одного рейса в Абу-Даби перенесен на более позднее время из-за отсутствия метеорологического минимума у летного экипажа.

В Домодедово до 30 человек усилили смены работников, задействованных в очистке перрона и взлетно-посадочной полосы. На самом перроне работает 62 единицы техники.

Между тем аэропорт Внуково ввел процедуры работы в условиях ограниченной видимости.

"Командиры воздушных судов ряда авиакомпаний приняли решение о переносе или отмене рейсов, основываясь на внутренних регламентах и инструкциях, связанных с обеспечением безопасности полетов", – заявили в пресс-службе аэровокзала.

Пассажиров задержанных рейсов обеспечили горячим питанием и водой. При необходимости авиакомпании организовывают размещение в гостиницах. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы, также задействована дополнительная спецтехника и личный состав. Контрольная очистка взлетно-посадочных полос проводилась во Внуково 5 раз с начала суток.

"Международный аэропорт Внуково принимает все меры по выполнению расписания, при этом безусловным приоритетом остается безопасность полетов. Возможны дальнейшие корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет", – указали в пресс-службе, призвав пассажиров использовать метро для поездки в аэропорт.

В свою очередь, сотрудники компании "Аэроэкспресс" прикладывают усилия для обеспечения стабильной и бесперебойной работы на всех направлениях.

"Оперативно расчищаем всю инфраструктуру, устраняем последствия непогоды. Наши службы работают круглосуточно, чтобы вы могли быть уверены в своей поездке", – говорится в телеграм-канале организации.

Несмотря на сложные погодные условия, туристы не стали массово отказываться от поездок, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.

"Туристы в большинстве своем занимают выжидательную позицию и ориентируются на работу аэропортов", – заявили в одном из туристических сервисов.

Руководитель PR-отдела российского туроператора Виктория Худаева добавила, что из-за погоды могут возникнуть некоторые трудности в дорожном движении.

"Мы всегда советуем, особенно региональным туристам, которым нужно добираться до аэропорта из другого города, заблаговременно прибывать в аэропорт вылета. Однако говорить об отменах именно из-за погодных условий не стоит. Имеющиеся аннуляции туров носят точечный характер в рамках стандартных причин", – поделилась она.

Туроператоры посоветовали путешественникам внимательно следить за онлайн-табло в аэропорту и статусом рейса.

Сильный снегопад продолжается в Москве. Столичные службы очищают дороги по мере выпадения снега.

Москвичей призвали уступать дорогу снегоуборочной технике и не препятствовать ее работе. Водителям грузовиков также рекомендовали продумать маршрут с учетом непогоды.