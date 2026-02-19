В ФСБ указали на отсутствие переговоров с Дуровым по Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ не ведет переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым по поводу работы мессенджера. Об этом сообщил директор ведомства Александр Бортников в беседе с журналистом, она опубликована в телеграм-канале "Юнашев Live".

"Раньше вели, ни к чему хорошему не привело", – указал он.

Глава службы призвал работать и "не биться за свободу слова". Бортников подчеркнул, что ее не нарушают, а защищают интересы граждан.

Замедление работы Telegram началось в России 10 февраля. По данным Роскомнадзора, причиной решения стало игнорирование законодательства. Позже в Минцифры уточнили, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов отметил, что у мессенджера есть 1,5 месяца, чтобы выполнить требования Роскомнадзора и продолжить работу в России. Он считает эти условия "вполне нормальными и реалистичными".

