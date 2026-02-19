Директор Надежды Кадышевой заявил, что перестал работать с певицей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Концертный директор певицы Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев больше с ней не работает. Об этом он сообщил ТАСС.

Дорофеев добавил, что он с певицей не сотрудничает уже полгода. При этом подробностей он не привел и заявил, что раскроет причину позже.

В 2025 году Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. По данным СМИ, стоимость выступления певицы на корпоративе составила 25 миллионов рублей.

По словам шоумена Дениса Сорокина, молодые люди, которым нравится творчество Кадышевой, воспитаны на новых ценностях. Слушателям больше не нравятся поющие под фонограмму "голые" артисты на сцене, подчеркнул он.

