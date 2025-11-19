SHOT: Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России

Фото: ТАСС/БелТА/Александр Хитров

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. Она установила рекордную сумму за 40-минутный концерт, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, стоимость выступления певицы на корпоративе составляет 25 миллионов рублей. При этом цена увеличивается по мере приближения новогодних праздников, до января расписаны почти все даты.

Журналисты уточнили, что раньше самой высокооплачиваемой российской исполнительницей была Ирина Аллегрова. Ее корпоратив стоил 16,5 миллиона рублей, как в то время 11 выступлений Кадышевой.

Ранее сообщалось, что Кадышева, лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и певец Филипп Киркоров отказались от концертов в новогоднюю ночь. Уточняется, что они решили провести праздник в семейном кругу. Несмотря на это, Кадышевой и Жукову организаторы готовы заплатить за выступление от 10 до 15 миллионов рублей, а Киркорову – от 7 до 10 миллионов.