02 января, 22:50Спорт
Российская рапиристка Часовникова выиграла первое золото после возвращения флага юниорам
Фото: rusfencing.ru
Российская рапиристка Стефания Часовникова одержала победу в юниорском турнире на этапе Кубка мира по фехтованию. Соревнования проходят в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В решающем поединке она со счетом 15:11 победила спортсменку из Казахстана Софию Актаеву.
В конце декабря 2025 года президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявлял, что Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны.
До этого аналогичное решение приняла Международная федерация самбо (FIAS). Министр спорта России Михаил Дегтярев уточнил, что российские и белорусские самбисты смогут выступать уже с 1 января 2026 года.