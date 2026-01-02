Форма поиска по сайту

02 января, 22:50

Спорт

Российская рапиристка Часовникова выиграла первое золото после возвращения флага юниорам

Фото: rusfencing.ru

Российская рапиристка Стефания Часовникова одержала победу в юниорском турнире на этапе Кубка мира по фехтованию. Соревнования проходят в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В решающем поединке она со счетом 15:11 победила спортсменку из Казахстана Софию Актаеву.

В конце декабря 2025 года президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявлял, что Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны.

До этого аналогичное решение приняла Международная федерация самбо (FIAS). Министр спорта России Михаил Дегтярев уточнил, что российские и белорусские самбисты смогут выступать уже с 1 января 2026 года.

