Пострадавшие при ударе ВСУ по Хорлам смогут получить выплаты

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Министерство труда и соцзащиты населения Херсонской области начало прием документов для оформления единоразовой выплаты пострадавшим при ударе украинских военных по кафе и гостинице в селе Хорлы. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Херсонской области.

Уточняется, что компенсации в размере от 250 до 750 тысяч рублей могут получить граждане, получившие ранения, контузии или инвалидность. Сумма выплаты зависит от тяжести вреда здоровью.

Для получения средств необходимо предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счета, постановление следователя/cуда или акт/выписку медико-социальной экспертной комиссии либо заключение военно-врачебной комиссии, где установлена причинно-следственная связь между полученной травмой и военными действиями.

Жители, которые потеряли близких, могут получить выплату в размере 1 миллиона рублей на семью. Для этого также нужно предоставить документы, в которых указано, что смерть наступила в результате военных действий.

Прием документов будет осуществляться с 3 по 9 января в поселке городского типа Каланчак по адресу улица Херсонская, дом 1 с 09:00 до 16:00.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. В результате удара погибли 27 человек, в том числе 2 детей. В больницы доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствие назначило более 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в регионе днями траура.