Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 14:03

Происшествия

Пострадавшие при ударе ВСУ по Хорлам смогут получить выплаты

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Министерство труда и соцзащиты населения Херсонской области начало прием документов для оформления единоразовой выплаты пострадавшим при ударе украинских военных по кафе и гостинице в селе Хорлы. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Херсонской области.

Уточняется, что компенсации в размере от 250 до 750 тысяч рублей могут получить граждане, получившие ранения, контузии или инвалидность. Сумма выплаты зависит от тяжести вреда здоровью.

Для получения средств необходимо предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счета, постановление следователя/cуда или акт/выписку медико-социальной экспертной комиссии либо заключение военно-врачебной комиссии, где установлена причинно-следственная связь между полученной травмой и военными действиями.

Жители, которые потеряли близких, могут получить выплату в размере 1 миллиона рублей на семью. Для этого также нужно предоставить документы, в которых указано, что смерть наступила в результате военных действий.

Прием документов будет осуществляться с 3 по 9 января в поселке городского типа Каланчак по адресу улица Херсонская, дом 1 с 09:00 до 16:00.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. В результате удара погибли 27 человек, в том числе 2 детей. В больницы доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствие назначило более 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в регионе днями траура.

Число погибших в результате атаки на Херсонскую область возросло до 27 человек

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика