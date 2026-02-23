Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 19:15

Культура

Прощание с солистом Shortparis Комягиным состоится 24 февраля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Прощание с солистом группы Николаем Комягиным состоится 24 февраля в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге в 11:00, сообщил коллектив группы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14:00.

О смерти музыканта стало известно 20 февраля. Солист группы умер в возрасте 39 лет. Как сообщила журналистка Ксения Собчак, Комягину стало плохо после тренировки по боксу, его сердце не выдержало.

Комягин родился в 1987 году в Новокузнецке, в 2010-м переехал в Санкт-Петербург. Он был сотрудником Музея современного искусства Петербурга, а также занимался образовательными программами.

Популярность Комягину принесло творчество в составе группы Shortparis, основанной в 2012 году. Вместе с тем музыкант играл в фильмах "Карамора", "Сложноподчиненное" и байопике про Виктора Цоя "Лето".

Читайте также


культура

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика