Прощание с солистом Shortparis Комягиным состоится 24 февраля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Прощание с солистом группы Николаем Комягиным состоится 24 февраля в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге в 11:00, сообщил коллектив группы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14:00.

О смерти музыканта стало известно 20 февраля. Солист группы умер в возрасте 39 лет. Как сообщила журналистка Ксения Собчак, Комягину стало плохо после тренировки по боксу, его сердце не выдержало.

Комягин родился в 1987 году в Новокузнецке, в 2010-м переехал в Санкт-Петербург. Он был сотрудником Музея современного искусства Петербурга, а также занимался образовательными программами.

Популярность Комягину принесло творчество в составе группы Shortparis, основанной в 2012 году. Вместе с тем музыкант играл в фильмах "Карамора", "Сложноподчиненное" и байопике про Виктора Цоя "Лето".