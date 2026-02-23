Форма поиска по сайту

23 февраля, 21:00

Происшествия

Спасший ребенка дворник из Петербурга получит премию имени Кеосаяна

Фото: 123RF.соm/gar1984

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, поймавший выпавшего из окна ребенка в Петербурге, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что мужчина в Санкт-Петербурге спас мальчика, который выпал из окна 7-го этажа. Дворник смягчил падение своим телом. Мать ребенка в тот момент была в другой комнате, а блокираторы на окнах отсутствовали.

Симоньян отметила, что ее помощники свяжутся с Ибадуллаевым в ближайшее время, чтобы вручить премию в миллион рублей.

Награда была учреждена после случая с воспитательницами из Бугуруслана, которые защитили детей в детсаду. Они также получили премию имени Тиграна Кеосаяна.

Инцидент произошел 6 февраля. Мужчина сломал дверь и пробрался внутрь детсада Бугуруслана. Лия Галеева и Людмила Платонова заперли злоумышленника в помещении и удерживали там до приезда экстренных служб.

В результате случившегося Галеева получила ранения, при этом дети не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Через 2 дня, 7 февраля, суд заключил под стражу нападавшего. Правоохранители продолжают следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

происшествиярегионы

