Спасший ребенка дворник из Петербурга получит премию имени Кеосаяна
Фото: 123RF.соm/gar1984
Дворник Хайрулло Ибадуллаев, поймавший выпавшего из окна ребенка в Петербурге, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что мужчина в Санкт-Петербурге спас мальчика, который выпал из окна 7-го этажа. Дворник смягчил падение своим телом. Мать ребенка в тот момент была в другой комнате, а блокираторы на окнах отсутствовали.
Симоньян отметила, что ее помощники свяжутся с Ибадуллаевым в ближайшее время, чтобы вручить премию в миллион рублей.
Награда была учреждена после случая с воспитательницами из Бугуруслана, которые защитили детей в детсаду. Они также получили премию имени Тиграна Кеосаяна.
Инцидент произошел 6 февраля. Мужчина сломал дверь и пробрался внутрь детсада Бугуруслана. Лия Галеева и Людмила Платонова заперли злоумышленника в помещении и удерживали там до приезда экстренных служб.
В результате случившегося Галеева получила ранения, при этом дети не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Через 2 дня, 7 февраля, суд заключил под стражу нападавшего. Правоохранители продолжают следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.