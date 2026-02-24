Форма поиска по сайту

24 февраля, 18:32

Общество
Врач Залетова: "золотое окно" для похудения к лету открывается в конце февраля

Диетолог назвала самое удачное время для начала похудения к лету

Фото: depositphotos/stockasso

Конец февраля и начало марта – идеальное время для того, чтобы приступить к избавлению от лишнего веса к лету. Однако делать это нужно максимально аккуратно, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

"Это "золотое окно" для старта похудения. Организм начинает выходить из эволюционного режима "экономии энергии", ведь солнечного света становится больше, благодаря чему повышается уровень витамина D и серотонина, а следом улучшается настроение и растет желание больше двигаться", – отметила эксперт.

К тому же трех месяцев, которые есть до июня, достаточно, чтобы сбросить вес плавно, безопасно, без стресса для организма.

Главный принцип доказательной медицины в похудении – чем медленнее уходит вес, тем устойчивее результат и меньше потери мышечной ткани. Безопасная норма потери веса, которая не "сломает" метаболизм и не приведет к обвисанию кожи, – это 0,5–1 килограмм в неделю.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Однако важно также учитывать свой исходный вес, потому что здоровое похудение – это когда так называемый индекс массы тела не становится ниже 18.

Кроме того, следует помнить, что весеннее похудение должно быть наиболее "питательным" по микроэлементам, потому что организм нуждается в них как никогда. Если урезать калорийность, но оставить рацион пустым, есть риск получить гиповитаминоз, упадок сил, ломкость ногтей и выпадение волос, предупредила диетолог.

Также не должно быть никаких "детоксов", голоданий, разгрузочных дней на воде и кефире. Жесткие ограничения ослабят иммунитет, в результате легко будет подхватить простуду, добавила врач.

В каждом приеме пищи обязательно должен быть белок. Он дает самое длительное насыщение, поэтому надежно защищает от голода. К тому же он не позволяет терять мышечную массу, а значит, после похудения не будет эффекта "дряблого тела".
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Однако, прежде чем начать худеть, важно сдать анализ крови на ферритин и витамин D. Диета при их выраженном дефиците приведет к тому, что не будет сил на активности, а человек начнет чувствовать себя вялым и раздражительным, предупредила Залетова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что любители сладкого могут столкнуться с неприятными симптомами "синдрома отмены": головными болями, усталостью и раздражительностью. Все потому, что сахаросодержащие продукты стимулируют выброс дофамина, из-за чего формируется привычка.

