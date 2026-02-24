Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 17:19

Происшествия
Главная / Новости /

News.com.au: премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва

Премьер Австралии Альбанезе был эвакуирован из резиденции из-за угрозы взрыва

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Премьер Австралии Энтони Альбанезе был эвакуирован из собственной резиденции в Канберре из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал news.com.au.

После того как правоохранителям поступила информация о возможном взрыве, они оперативно прибыли на место. Полицейские провели проверку, но ничего подозрительного не нашли.

Спустя время полиция сообщила, что угроза взрыва не подтвердилась. Иные детали происшествия не озвучиваются.

Ранее силовики задержали диверсионную группу в Москве, которая по заданию украинских спецслужб готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Для совершения преступления спецслужбы Украины завербовали нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых наркозависимых россиян.

Злоумышленники планировали устроить взрыв у могилы близких чиновника при помощи спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. По данным ФСБ, им обещали наркотики за выполнение задания. Задержанными гражданами РФ оказались супруги, они встретились с последним соучастником на станции метро "Румянцево".

Третий фигурант принес вазу, где планировалось разместить взрывное устройство. Все трое отправились на такси на Троекуровское кладбище. Во время пути до нужной могилы их координировал куратор из украинских спецслужб.

Читайте также


происшествияполитиказа рубежом

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика