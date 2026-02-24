News.com.au: премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Премьер Австралии Энтони Альбанезе был эвакуирован из собственной резиденции в Канберре из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал news.com.au.

После того как правоохранителям поступила информация о возможном взрыве, они оперативно прибыли на место. Полицейские провели проверку, но ничего подозрительного не нашли.

Спустя время полиция сообщила, что угроза взрыва не подтвердилась. Иные детали происшествия не озвучиваются.

Ранее силовики задержали диверсионную группу в Москве, которая по заданию украинских спецслужб готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Для совершения преступления спецслужбы Украины завербовали нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых наркозависимых россиян.

Злоумышленники планировали устроить взрыв у могилы близких чиновника при помощи спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. По данным ФСБ, им обещали наркотики за выполнение задания. Задержанными гражданами РФ оказались супруги, они встретились с последним соучастником на станции метро "Румянцево".

Третий фигурант принес вазу, где планировалось разместить взрывное устройство. Все трое отправились на такси на Троекуровское кладбище. Во время пути до нужной могилы их координировал куратор из украинских спецслужб.

