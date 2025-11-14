Задержанным за подготовку покушения на высшего чиновника РФ обещали наркотики

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россиянам, задержанным за подготовку покушения на одного из высших чиновников РФ, обещали наркотики за выполнение задания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео ЦОС ФСБ России.

"В мессенджере Imo я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали", – рассказала злоумышленница на допросе.

Прибыв на станцию метро "Румянцево", супружеская пара встретилась с последним соучастником, принесшим вазу, где планировалось разместить взрывное устройство, после чего все трое отправились на такси на Троекуровское кладбище. Во время пути до нужной могилы их координировал куратор из украинских спецслужб, который указал последнему фигуранту остаться за воротами кладбища.

"Мы нашли эту могилу. Он (Руслан. – Прим. ред.) сказал поставить эту вазу в левый дальний угол. Все сделали, пакет выкинули и собрались уезжать", – добавил муж задержанной.

Однако после этого куратор вновь попросил их вернуться, чтобы поправить вазу, поскольку в ней якобы была установлена видеокамера.

"Я начал светить (фонариком. – Прим. ред.) и увидел там (внутри вазы. – Прим. ред.) провода. Думал, ну камера. Предположил, что это взрывное устройство", – уточнил мужчина.

О задержании трех злоумышленников, планировавших теракт, стало известно 14 ноября. Среди взятых под арест оказались двое супругов-россиян и мигрант из одной из стран Центральной Азии. Отмечалось, что взрыв планировался у могилы одного из близких чиновника во время его посещения захоронения.