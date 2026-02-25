Форма поиска по сайту

25 февраля, 10:39

Транспорт

Москвичей предупредили об ограничениях входа на станцию метро "Бауманская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей и гостей Москвы предупредили о возможных ситуативных ограничениях входа на станцию метро "Бауманская". Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

В департаменте добавили, что в вестибюле станции продолжается плановый ремонт эскалатора. В связи с этим в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ограничения на вход.

Вместе с тем в Дептрансе отметили, что станция работает в штатном режиме, а поезда следуют по графику.

Пассажиров просят по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик. В ведомстве принесли извинения за временные неудобства и напомнили, что своевременное обслуживание эскалаторов необходимо для безопасных и комфортных поездок.

Ранее Сергей Собянин рассказал об утвержденных планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год. В частности, в текущем году откроется первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро с пятью станциями. Две из них уже действуют, три – новые: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

