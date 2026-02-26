Форма поиска по сайту

26 февраля, 08:42

Экономика

МВФ спрогнозировал рост госдолга США до 140% ВВП к 2031 году

Фото: 123RF.com/bartusp

Государственный долг США достигнет 140% ВВП уже к 2031 году. Соответствующий прогноз Международного валютного фонда (МВФ) приводит газета "Известия".

Показатель вырастет до этого значения при сохранении текущего дефицита государственного бюджета в пределах 7–8% ВВП, пояснили эксперты.

При этом в МВФ подчеркнули, что увеличение доли госдолга в ВВП и рост краткосрочного займа представляют серьезную угрозу для экономической стабильности как в США, так и на глобальном уровне.

В середине августа прошлого года государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов.

Причем на сложную ситуацию уже обращал внимание глава российского МИД Сергей Лавров, заявлявший, что увеличение показателя уже вышло из-под контроля, в связи с чем доверие к американскому доллару на международной арене упало.

Дипломат подчеркивал, что многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы были выявлены еще во времена пандемии коронавируса.

