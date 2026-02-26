Депутат Горелкин: в ГД не ведутся обсуждения о запрете или штрафах за использование VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Госдуме не ведутся обсуждения о введении запрета или штрафов за использование сервисов VPN. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Таким образом парламентарий прокомментировал предупреждение Роскомнадзора о рассылке якобы от имени ведомства поддельных писем, в которых говорилось об ограничении применения соответствующих сервисов на рабочих местах.

"Это не первый случай: электронные письма, мимикрирующие под официальные запросы или уведомления из РКН, – излюбленный прием и мошенников, и фейкометов", – высказался Горелкин в своем телеграм-канале.

Несмотря на это, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций продолжает отслеживать активность VPN-сервисов в России. В частности, к концу февраля ведомство заблокировало 469 программ.

Однако в РКН пояснили, что данные решения принимаются в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными правительством РФ.

Параллельно ведется мониторинг среди пользователей, прибегающих к использованию VPN для совершения преступлений, напомнили ранее в нижней палате парламента. Такие действия подпадают под отягчающие обстоятельства.