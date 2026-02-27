Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 10:18

Шоу-бизнес

Татьяна Буланова может получить свыше 70 млн рублей за концерт в свой день рождения

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова может получить более 70 миллионов рублей за сольный концерт в Санкт-Петербурге, который пройдет в Ледовом дворце 6 марта, в день ее рождения, выяснило РИА Новости.

Площадка вмещает свыше 12 тысяч зрителей. Цены на билеты начинаются от 1,8 тысячи рублей – дальние трибуны, места поближе стоят 3–4 тысячи, проход в партер – 3,6 тысячи, а билеты в сам партер – от 8 до 15 тысяч. Отмечается, что за неделю до выступления продано 82% билетов. Полный зал принесет артистке более 70 миллионов рублей выручки до вычета расходов.

В программе шоу "Мой день рождения" прозвучат хиты "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный" и другие. В Москве концерт состоится 26 марта на "Live Арене".

С 2024 года песни Булановой обрели новую популярность, особенно у молодежи – они становятся вирусными в соцсетях, а на выступления приходят тысячи поклонников.

Ранее бывший танцор Булановой Дмитрий Берегуля заявил, что может возобновить сотрудничество с исполнительницей. Он покинул подтанцовку артистки в 2025 году из-за проблем со спиной. По словам танцора, дальнейшее сотрудничество с Булановой пока под вопросом, но "тем не менее возможно".

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика