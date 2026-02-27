Татьяна Буланова может получить свыше 70 млн рублей за концерт в свой день рождения

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова может получить более 70 миллионов рублей за сольный концерт в Санкт-Петербурге, который пройдет в Ледовом дворце 6 марта, в день ее рождения, выяснило РИА Новости.

Площадка вмещает свыше 12 тысяч зрителей. Цены на билеты начинаются от 1,8 тысячи рублей – дальние трибуны, места поближе стоят 3–4 тысячи, проход в партер – 3,6 тысячи, а билеты в сам партер – от 8 до 15 тысяч. Отмечается, что за неделю до выступления продано 82% билетов. Полный зал принесет артистке более 70 миллионов рублей выручки до вычета расходов.

В программе шоу "Мой день рождения" прозвучат хиты "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный" и другие. В Москве концерт состоится 26 марта на "Live Арене".

С 2024 года песни Булановой обрели новую популярность, особенно у молодежи – они становятся вирусными в соцсетях, а на выступления приходят тысячи поклонников.

Ранее бывший танцор Булановой Дмитрий Берегуля заявил, что может возобновить сотрудничество с исполнительницей. Он покинул подтанцовку артистки в 2025 году из-за проблем со спиной. По словам танцора, дальнейшее сотрудничество с Булановой пока под вопросом, но "тем не менее возможно".