12 февраля, 11:16

Культура
Блогер Манукян: Панайотов, Буланова и Дмитриенко могут выступить на "Интервидении-2026"

Названы 3 претендента на участие в "Интервидении-2026" от России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Певцы Александр Панайотов, Татьяна Буланова и Ваня Дмитриенко являются потенциальными претендентами на участие в музыкальном международном конкурсе "Интервидение-2026" от России. Таким мнением в беседе с изданием "Абзац" поделился блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

Он отметил, что первый исполнитель заслуживает право представлять страну из-за своего упорства. В частности, Панайотов долго стремился на "Евровидение", но дважды становился вторым.

"Для него это важно. С точки зрения вокала и шоу он хороший кандидат", – счел Манукян.

Буланова, в свою очередь, может представить страну на конкурсе, поскольку обрела новую популярность. Более того, подчеркнул эксперт, она искренняя и любима народом.

"Из молодых мог бы назвать Ваню Дмитриенко – в нем есть определенная искренность", – добавил блогер.

Вместе с тем общественник подчеркнул, что для потенциального участника важны широкий музыкальный репертуар, популярность и безупречная репутация.

"Интервидение" впервые прошло в России в 2025 году. Финал международного музыкального конкурса состоялся в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

РФ представлял Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), который попросил жюри не оценивать его выступление. Также в финале выступили артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

В 2026 году конкурс планируется провести в Саудовской Аравии, которая официально сообщила о готовности принять у себя соревнование.

