Фадеев, Пригожин и Рудковская осудили решение Shaman не соревноваться на "Интервидении"

Звезды шоу-бизнеса отреагировали на решение участника от России Shaman выбыть из конкурсной программы "Интервидения". Автор песни Максим Фадеев, продюсеры Иосиф Пригожин и Яна Рудковская были обескуражены таким поворотом событий. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Серьезный шаг в карьере"

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Финал международного музыкального конкурса "Интервидения" прошел 20 сентября на "Live Арене" в Москве. На сцену вышли представители 22 стран, среди которых исполнители из КНР, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кении, Саудовской Аравии.

Победу одержал певец из Вьетнама Дык Фук. Он получил хрустальный кубок с символикой конкурса и 30 миллионов рублей. Триумфатор рассказал журналистам, что потратит призовые средства на празднование победы со своей командой, написание новых песен, а часть выигрыша отправит на благотворительность в России. Кроме того, Дык Фук отметил, что победа "в таком масштабном конкурсе – серьезный шаг в карьере".

При этом блогер Ида Галич прокомментировала в своем телеграм-канале выступление представителя Вьетнама, отметив, что "поет победитель плохо", однако "номер невероятно красивый".

Второе место заняли представители Киргизии NOMAD, третье – певица из Катара Дана Аль-Мир.

Трансляция конкурса была доступна 4 миллиардам зрителей по всему миру, а в следующем году "Интервидение" может пройти в Саудовской Аравии: ведущий финала Алексей Воробьев заявил со сцены, что страна официально сообщила о готовности стать страной-хозяйкой в 2026-м.

Конкурс преподнес зрителям несколько сюрпризов. Новые технологии – гигантский экран, видеопроекции, аватары с использованием дополненной реальности, освещение и качественный звук – позволили каждому участнику срежиссировать уникальное выступление, сопроводив его видеорядом. Многие из конкурсантов сделали ставку на национальные традиции, местный фольклор и отразили это в своих номерах.

Однако не все сюрпризы были приятными. Исполнительница от США Vassy (настоящее имя – Василики Карагиоргос. – Прим. ред.), имеющая австралийское и американское гражданство, в последний момент не вышла на сцену. Ведущий конкурса Алексей Воробьев объявил, что причиной стало сильное политическое давление со стороны Австралии.

Россию представил певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) с композицией "Прямо по сердцу", автором которой выступил Максим Фадеев. Но после номера Ярослав обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, объяснив это гостеприимством и тем, что Россия уже победила, приняв у себя такое количество талантливых вокалистов.

"Гостеприимство – это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу", – отметил Дронов.

"Зачем занимать чужое место?"

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Решение отказаться от борьбы за победу вызвало неоднозначную реакцию среди коллег Дронова. Представитель от Таджикистана на "Интервидении" Фаррух Хасанов признался журналистам, что был удивлен словами Ярослава.

"То, что он сделал сегодня на сцене, для всех нас, конечно, шок. Потому что мы не знали и не были готовы к такому повороту", – заявил участник.

При этом Фаррух отметил, что "мы должны уважать его выбор" и пожелал Дронову удачи.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС поддержал решение Ярослава. Он отметил, что такой благородный поступок со стороны исполнителя, который имел большие шансы на победу, свидетельствует о его "духовном здоровье".

"Абсолютно правильный шаг, потому что всегда на жюри влияет так или иначе атмосфера в стране, где проходит такого рода конкурс. Значение имеет и влияние публики. <…> Поэтому мне кажется, что это был абсолютно благородный и правильный шаг", – отметил Швыдкой.

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с URA.RU отметил, что Дронов поступил грамотно, в противном случае нашлись бы те, кто обесценил его победу. По мнению Соседова, поступок Ярослава – "и благородный жест, и справедливость в одном флаконе".

"Иначе бы сказали: "Россия делает конкурс и сама себе вручает победу". Это глупо, как бы хорошо артист при этом ни выступил. Представьте ситуацию: ты пригласил гостей в гости, поставил на стол черную икру и сам ее съел. А гостям ничего не осталось! Как это бы восприняли? Разве это правильно?" – заявил Сергей.

Однако автор конкурсной песни Ярослава Максим Фадеев в своем телеграм-канале отметил, что не ожидал такого от Дронова.





Максим Фадеев композитор, продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Про отказ Ярослава от оценок жюри – для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой.

Кроме того, продюсер критически оценил и сам номер. Автор не согласился с решением режиссеров физически усложнить выступление, создав "каскадерские условия" для живого исполнения "вокально сложной песни".

В недоумении остался и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил в беседе с "Абзацем", что в таком случае Ярославу стоило уступить место другому исполнителю.

"Зачем занимать чужое место, зачем участвовать, чтобы занять позицию и не дать кому-то другому выступить? Я не могу себе представить, чтобы человек, участвовавший в "Евровидении", например, от чего-то отказался. И это я в том числе про вокалистку из США VASSY. При этом у меня нет никаких претензий, просто у меня нет представления", – заявил Пригожин.

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале назвала самоотвод Дронова ошибкой.





Яна Рудковская музыкальный продюсер "Зачем снимать себя с пробега, если ты однозначно в топ-3? Пусть все будет честно. Это же соревнования, и совершенно неважно, в какой стране они проходят! И тем более неважно в первый раз или в десятый!"

Ольга Бузова в своем блоге тоже выразила удивление.

"Ярик, что это было? Как вам этот "благородный" поступок?" – поинтересовалась поющая ведущая у своих подписчиков, позже отметив, что "вся страна ждала этого дня и болела".

При этом Оля отметила, что по ее мнению, тройка лучших выступлений выглядела так: Россия, Беларусь, Китай.

В свою очередь, представитель жюри от России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко заявил, что Ярослав "понимал, что делает", и при этом "достойно представил нашу страну", сообщает сайт "Комсомольской правды". Матвиенко отметил, что участие в "Интервидении" может принести Дронову мировую известность.