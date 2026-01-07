Форма поиска по сайту

07 января, 08:00

Общество
Диетолог Русакова перечислила самые полезные согревающие напитки

Расслабляют и укрепляют иммунитет: лучшие согревающие напитки

Горячие напитки, приготовленные из трав, фруктов и специй, не только помогут расслабиться, но и благотворно повлияют на иммунитет в холодное время года. Что приготовить зимним вечером, а от чего лучше отказаться, читайте в материале Москвы 24.

Глинтвейн и какао с мороженым

Фото: 123RF.com/rabusta

Пользователи Сети активно делятся рецептами согревающих напитков. Один из самых популярных – безалкогольный глинтвейн.

Для приготовления понадобятся 1 литр красного виноградного сока, один апельсин, кусочек имбиря, корица, бадьян, гвоздика, два кружочка лимона, 15 граммов клюквы, мед или сахар.

Необходимо смешать в кастрюле сок, мелко нарезанный имбирь и апельсин. Затем добавить корицу, бадьян, гвоздику, лимон, клюкву и сахар. Мед лучше вливать в уже готовый напиток. Далее полученную смесь с соком необходимо довести почти до кипения, а затем снять с огня и настаивать под крышкой 30 минут. Готовый глинтвейн процедить через сито и подавать горячим.

Также обновленной вариацией согревающего какао является рецепт с мороженым. Для этого нужно сварить напиток на молоке: две столовых ложки порошка на один стакан молока и четыре ложки сахара. Затем какао разлить в высокие стаканы, в которые заранее следует положить сливочное мороженое. Подавать напиток нужно сразу.

Другой вариант – какао с яйцом. Для приготовления нужны следующие ингредиенты: два крупных сырых яичных желтка, 400 миллилитров молока, четыре чайных ложки какао-порошка, сахар, гвоздика и молотая корица. Молоко с гвоздикой и корицей нужно довести до кипения, плюс отдельно сварить на слабом огне сахар с какао-порошком и двумя ложками воды. Далее при постоянном помешивании влить через сито молоко и сразу снять с огня. В свою очередь, желтки нужно взбить с оставшимся сахаром в густую пену и добавить в смесь с какао. Получившуюся жидкость подогреть, не доводя до кипения, и разлить по чашкам.

Согреться вечером поможет и мандариновый чай с мятой. Для его приготовления необходимо залить водой мандариновые корки, палочку корицы, гвоздику, душистый перец и мяту. Далее довести смесь до кипения и варить 5 минут. После этого чай должен настояться 10 минут. Напиток можно подать с кусочками мандарина и листьями мяты.

Напитки для укрепления иммунитета

Фото: depositphotos/La_vanda

В холодное время года особенно полезны чайные напитки, благотворно влияющие на иммунную систему. Они не только согревают, но и поддерживают водный баланс в организме, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Самый распространенный согревающий напиток – облепиховый чай. Он укрепляет иммунитет, стимулирует мозговую деятельность, хорошо влияет на пищеварение, а имбирь, лимон, мед, корица и гвоздика улучшат его свойства.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Русакова также рекомендовала употреблять компоты из черной смородины, так как эта ягода богата витамином С и фосфором. Такой напиток укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и благотворно влияет на пищеварение.

"Можно приготовить и сбитень с брусникой – традиционный русский напиток на основе меда и пряностей. Натуральный мед является природным иммуностимулятором, а брусника богата витаминами", – посоветовала врач.

По словам Русаковой, подойдут для вечера и травяные чаи с ромашкой, мятой и липой. Они обладают успокаивающим действием и помогут расслабиться перед сном.

В любом случае для поддержания здоровья обязательно сочетать напитки со балансированным питанием, физической активностью и достаточным количеством сна. Также лучше избегать стрессовых ситуаций.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Однако есть напитки, с которыми стоит быть осторожнее. Например, людям с проблемами с ЖКТ лучше отказаться от большого количества напитков с цитрусовыми и от свежевыжатых соков. Кислота может вызвать дискомфорт в желудке. При наличии аллергической реакции на травы от чая с их содержанием лучше тоже воздержаться. Нежелательными напитками в любое время года являются сладкие газированные продукты.

"Они могут содержать большое количество сахара, сахарозаменителей, что негативно сказывается на здоровье в целом, на иммунитете", – подчеркнула врач.

Специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина также рекомендовала учитывать дозировку напитков. Зеленый и травяной чай – не больше двух-трех чашек в день (по 200–250 миллилитров), а имбирные и пряные чаи – одну-две чашки в день, чтобы избежать раздражения желудка, рассказала эксперт.

Ромашина отметила, что напитки с пряностями помогают расслабиться благодаря ароматерапевтическим свойствам специй, а чаи с имбирем и шиповником укрепляют иммунитет за счет витаминов. При этом нутрициолог предупредила, что напитки с содержанием алкоголя, наоборот, понижают иммунитет.

