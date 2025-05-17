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17 мая, 08:30

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Врач Чернышова: горячая вода может изменять скорость всасывания лекарства

Врач объяснила, почему нельзя запивать лекарства горячей водой

Фото: depositphotos/patty_cgd@hotmail.com

Горячая вода может изменять скорость всасывания лекарственных веществ, поэтому ею нельзя запивать таблетки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в целом все препараты можно запивать только питьевой водой, а вот какими-либо напитками – нет, потому что в них могут быть вещества, способные вступать во взаимодействие с веществами.

Например, крахмал, содержащийся в киселе, способен задерживать лекарственное вещество и не давать ему всасываться. А танины, которыми богат чай, вступать с ним во взаимодействие и деактивировать.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

"В некоторых случаях допустимо запивать препарат, обладающий раздражающим действием на желудок, молоком. Например, часто так делают при приеме обезболивающих. Однако данная рекомендация должна быть прописана в инструкции к лекарству либо дана врачом, который его выписал", – отметила Чернышова.

В свою очередь, горячей водой лекарства нельзя запивать, потому что она может изменяет скорость всасывания вещества в некоторых препаратах, и тогда оно не подействует так, как нужно.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что прием БАДов без назначения врача может быть опасен для здоровья. Если ими злоупотреблять, можно получить перегрузку выделительной системы: пострадают почки, печень.

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Трошина Любовь

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